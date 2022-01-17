В Турции произошло землетрясение

Турция 17 января 2022 07:37 (UTC+04:00)
В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,14 километра.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ЛУКОЙЛ в Узбекистане объявил тендер
ЛУКОЙЛ в Узбекистане объявил тендер
Грузинская компания привлекает услуги по реконструкции инфраструктуры водоснабжения
Грузинская компания привлекает услуги по реконструкции инфраструктуры водоснабжения
SOCAR Georgia Gas объявила тендер на закупку стройматериалов
SOCAR Georgia Gas объявила тендер на закупку стройматериалов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Турции произошло землетрясение Турция 07:37
Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными запусками В мире 07:21
Число задержанных в Алматы участников незаконных акций возросло до 2,6 тыс. Казахстан 06:38
Свыше 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:01
В Южной Корее полагают, что КНДР запустила одновременно две баллистические ракеты Другие страны 05:27
Движение судов в проливе Босфор восстановлено Турция 04:55
Всемирный экономический форум проведет онлайн-дискуссию с участием лидеров ряда стран В мире 04:21
В Катаре трехнедельный ребенок умер из-за осложнений, вызванных ковидом Арабские страны 03:48
Захвативший заложников в техасской синагоге оказался подданным Великобритании США 03:14
Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции Европа 02:41
Движение в проливе Босфор приостановлено Турция 02:10
В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием США 01:54
В Чили отменили предупреждение о возможности цунами Другие страны 01:24
Сотрудник ООН погиб в результате схода лавины в Турции В мире 01:05
"Реал" в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу Спорт 00:33
SpaceX запланировала запуск новой группы интернет-спутников Starlink на 18 января В мире 00:24
Терпение Азербайджана не безгранично: о демаркации границ и попытках Армении тянуть время Политика 00:05
В Мингячевире взрыв вызвал пожар в одном из домов, есть пострадавшие (ФОТО) (Обновлено) Происшествия 16 января 23:52
Два взрыва прогремели в центре Багдада Арабские страны 16 января 23:26
Французский парламент одобрил в окончательном чтении законопроект о вакцинном пропуске Европа 16 января 22:51
Председатель парламента Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО) Политика 16 января 22:33
Байден назвал "актом терроризма" захват заложников в синагоге в Техасе США 16 января 22:06
Экспорт фруктов и овощей из Турции в 2021 году вырос на 13% Турция 16 января 22:03
Глава МИД Грузии встретится с генеральным секретарем НАТО Грузия 16 января 21:58
В «Дженоа» объяснили увольнение Шевченко Спорт 16 января 21:37
В Узбекистане за сутки выявлено более 900 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 16 января 21:29
На этой неделе ожидается встреча президентов России и Ирана Иран 16 января 21:22
Израиль и США готовят соглашение о совместном исследовании космоса США 16 января 20:57
ПО «Азеригаз» о причине проблем в пополнении баланса смарт-карточек Общество 16 января 20:30
В Дании ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения Европа 16 января 19:49
ВБ обнародовал прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 г. Грузия 16 января 19:20
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Ирака Турция 16 января 19:16
В результате беспорядков в Алматы погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков Казахстан 16 января 18:47
В ходе беспорядков в Алматы похитили свыше 1,3 тыс. единиц оружия Казахстан 16 января 18:15
Вывоз оставшихся в Турции казахстанцев завершен Казахстан 16 января 17:50
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3 Турция 16 января 17:16
Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19 Другие страны 16 января 17:13
Голландский банк раскрыл детали инвестирования в экономику Узбекистана Узбекистан 16 января 16:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 января 16:37
В Азербайджане выявлено еще 808 случаев заражения коронавирусом, вылечились 369 человек Общество 16 января 16:35
Обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии будет охватывать людей старше 18 лет Европа 16 января 16:07
Президент Турции совершит визит в Албанию Турция 16 января 15:36
В Иране за сутки от коронавируса скончались свыше 30 человек Общество 16 января 15:12
В Ливии сообщили, что добыча нефти вернулась к отметке 1,2 млн баррелей в сутки Арабские страны 16 января 14:49
В Турции автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые Турция 16 января 14:23
МИД Азербайджана ответил на притязания армянской стороны по поводу т.н. «погромов» Политика 16 января 13:59
Завтра в Баку ожидается морозная погода Общество 16 января 13:36
В России за сутки выявили 29 230 случаев коронавируса Россия 16 января 12:46
Азербайджан делает ставку на альтернативную энергетику - о перспективах и новых возможностях Экономика 16 января 12:22
Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле Другие страны 16 января 12:00
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 16 января 11:40
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Политика 16 января 11:15
Азербайджан имеет для нас большое региональное и глобальное значение - Дэвид Харрис Политика 16 января 11:15
Рамиль Гасымов и Инара Бабаева оказались в Париже XIX века, или Как разрушились мечты о счастье (ФОТО/ВИДЕО) Культура 16 января 11:07
Обязательства Нацбанка Грузии перед нерезидентами за год выросли более чем на 70% Грузия 16 января 10:21
В минэкономики Грузии рассказали, как власти будут бороться с ростом цен Грузия 16 января 09:57
Запущена транзитная контейнерная линия из Ирана в Индию Экономика 16 января 09:49
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 850 новых случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 16 января 09:41
В 2021 г. ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на $900 млн Экономика 16 января 09:33
В Зангилане произошло землетрясение Происшествия 16 января 09:23
Трамп пообещал сторонникам вернуть контроль над Белым домом США 16 января 08:51
В Великобритании испугались насилия со стороны антипрививочников Европа 16 января 08:36
Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона" В мире 16 января 08:17
Восстановительные работы на освобожденных территориях - фундамент будущего развития Азербайджана Политика 16 января 08:00
В Техасе сообщили об освобождении всех заложников в синагоге (Обновлено) Израиль 16 января 07:55
Обнаружена суперлуна на треть меньше Нептуна В мире 16 января 07:44
Песков заявил, что Россия и Запад находятся на совершенно разных треках Россия 16 января 07:32
Принц Гарри решил вернуть себе полицейскую охрану через суд Европа 16 января 07:14
Пекин сообщил о первом случае инфицирования штаммом "омикрон" Другие страны 16 января 06:50
Диетологи назвали неожиданное свойство чернослива В мире 16 января 06:31
Снежный шторм надвигается на 33 штата в США США 16 января 06:12
Представлен новый электромобиль Tesla В мире 16 января 05:46
Свыше 63 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 16 января 05:29
В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки Другие страны 16 января 05:04
США понадеялись на продолжение диалога с Россией по безопасности США 16 января 04:45
Найдено природное средство от похмелья В мире 16 января 04:21
Около 210 тыс. жителей Японии предписано эвакуироваться из-за цунами Другие страны 16 января 04:01
Байдена проинформировали о захвате заложников в синагоге в Техасе США 16 января 03:40
В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд США 16 января 03:16
В Новой Зеландии сохраняется угроза цунами Другие страны 16 января 02:59
На Ямайке задержали экс-сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити Другие страны 16 января 02:37
Девушка Ди Каприо рассказала о самом худшем свидании с ним В мире 16 января 02:15
Роналду поделился мнением о сравнении с Роналдо и Рональдиньо Спорт 16 января 01:52
Президент Чехии осудил бойкот Олимпиады в Пекине Европа 16 января 01:35
Шевченко ведет переговоры со сборной Польши Спорт 16 января 01:14
В НАТО заявили, что могли бы принять в свои ряды Финляндию и Швецию за одну ночь Европа 16 января 00:41
Свыше 50 тыс. граждан выступили против санитарных пропусков во Франции Европа 16 января 00:01
Скончался итальянский модельер Нино Черрути Европа 15 января 23:43
Механизм COVAX помог доставить 1 млрд доз вакцин от ковида В мире 15 января 23:28
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы В мире 15 января 23:11
Евросоюз начал учения по кибербезопасности Европа 15 января 22:50
Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина Политика 15 января 22:31
Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу Спорт 15 января 22:19
В США предупредили о риске развала страны США 15 января 22:05
Министр финансов Израиля заразился коронавирусом Израиль 15 января 21:48
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 15 января 21:47
Около 15 тыс. человек приняли участие в акциях против антиковидных мер в Германии Европа 15 января 21:15
Анкара поддержит каждого инвестора, доверяющего турецкой экономике - Эрдоган Турция 15 января 21:02
Во время беспорядков в Казахстане было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения - Минздрав Казахстан 15 января 20:53
Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января Казахстан 15 января 20:35
Все новости