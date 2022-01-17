В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,14 километра.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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