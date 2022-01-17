Основная часть экспорта и импорта Турции осуществляется морским путем

Турция 17 января 2022 08:16 (UTC+04:00)
Основная часть экспорта и импорта Турции осуществляется морским путем

Турция активно использует морской путь для экспорта и импорта товаров, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В 2021 году 133,961 млрд долларов экспортных и 157,434 млрд долларов импортных поставок были осуществлены по морскому пути.

Такие данные приводит агентство «Анадолу» со ссылкой на Минторг Турции.

В прошлом году общий объем экспорта Турции составил 225,368 млрд долларов. Данные по экспорту в Турции стали рекордными за всю историю Республики.

Основная часть экспорта в Турции в прошлом году была осуществлена морским путем – 59,4 процента.

Второе место в экспорте товаров из Турции занимает сухопутный транспорт - 68,657 млрд долларов, далее следуют воздушный транспорт - 18,705 млрд долларов, альтернативные пути- 2,388 млрд долларов и железнодорожный транспорт- 1,656 млрд долларов.

Основная часть импорта в Турции в прошлом году также была осуществлена морским путем – 58 процентов.

Далее следует сухопутный транспорт- 48,967 млрд долларов, воздушные транспорт - 26,088 млрд долларов, альтернативный транспорт - 35,975 млрд долларов и железнодорожный транспорт- 2,891 млрд долларов.

Общий объем импота Турции в прошлом году составил 271,355 долларов.

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Основная часть экспорта и импорта Турции осуществляется морским путем
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