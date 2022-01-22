Глава Минобороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией и Ираком

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск турецкой армии прибыли в пятницу в район Силопи в провинции Ширнак с целью инспекции войсковых частей, дислоцированных на пересечении границы с Сирией и Ираком, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождали начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакъюз.

Хулуси Акар поблагодарил военнослужащих за самоотверженное участие в борьбе с терроризмом.

На одной из погранзастав министр поднялся на сторожевую вышку.

Глава ведомства также проинспектировал мост Семалка, расположенный между Ираком и Сирией.