ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК
БАКУ /Trend/ - В зоне проведения операции "Источник мира" на границе с Сирией нейтрализовано 10 террористов РПК.
Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Террористы нейтрализованы упреждающим выстрелом, отметили в ведомстве.
В министерстве также сообщили, что борьба с терроризмом непрерывно продолжается как в пределах Турции, так и за ее пределами.
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