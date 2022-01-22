ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК

БАКУ /Trend/ - В зоне проведения операции "Источник мира" на границе с Сирией нейтрализовано 10 террористов РПК.

Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Террористы нейтрализованы упреждающим выстрелом, отметили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что борьба с терроризмом непрерывно продолжается как в пределах Турции, так и за ее пределами.