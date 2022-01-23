Свыше 72 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 184 человека.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 417 161 тест, положительными на наличие вируса оказались результаты 72 856 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 89 926 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане
Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)
Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?
Климатическая политика Узбекистана: реализация мер по предотвращению изменения климата и адаптации в наиболее уязвимых секторах экономики
Азербайджан и Иран договорились продолжить строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» (ФОТО)
Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство