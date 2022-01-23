В ДТП участием автобуса в Турции пострадали 30 человек
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Амасья произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Мерзифон в 03:00 по местному времени. Водитель автобуса из-за снегопада и гололеда на дороге не справился с управлением и врезался в ограждение.
В результате ДТП пострадали 30 человек, в том числе один ребенок. На место происшествия были направлены пожарные и бригады скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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