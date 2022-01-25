За сутки в Турции выявили свыше 67 тыс. новых случаев COVID-19

В Турции за истекшие сутки выявлено 67 023 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 78 362 пациентов. Зафиксировано 156 летальных исходов. В течение последних 24 часов было сделано 401 636 теста на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 140.93 млн. доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,3 млн. человек получили первые дозы, а свыше 52,2 млн. граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,3 млн жителей страны.