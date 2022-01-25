Работа стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен приостановлена из-за непогоды

БАКУ /Trend/ - Из-за сильного снегопада в Стамбуле приостановлена работа аэропорта имени Сабихи Гекчен.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в связи с этим самолеты Pegasus Airlines, выполняющие рейсы Трабзон-Стамбул и Эрзерум-Стамбул, были вынуждены совершить посадку в аэропорту имени Аднана Мендереса в Измире.

Ранее начальник Главного управления государственных аэропортов Турции Хусейн Кескин заявил, что работа стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен приостановлена до 13:00 по местному времени 25 января.