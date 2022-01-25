Работа стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен приостановлена из-за непогоды
БАКУ /Trend/ - Из-за сильного снегопада в Стамбуле приостановлена работа аэропорта имени Сабихи Гекчен.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в связи с этим самолеты Pegasus Airlines, выполняющие рейсы Трабзон-Стамбул и Эрзерум-Стамбул, были вынуждены совершить посадку в аэропорту имени Аднана Мендереса в Измире.
Ранее начальник Главного управления государственных аэропортов Турции Хусейн Кескин заявил, что работа стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен приостановлена до 13:00 по местному времени 25 января.
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