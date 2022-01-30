ВС Турции с начала года нейтрализовали 172 террориста
БАКУ /Trend/ - C 1 января текущего года ВС Турции нейтрализовали 172 террориста.
Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, сообщает Trend.
В министерстве сообщили, что из них 25 террористов нейтрализованы на севере Ирака и 147 - на севере Сирии.
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