ВС Турции с начала года нейтрализовали 172 террориста

БАКУ /Trend/ - C 1 января текущего года ВС Турции нейтрализовали 172 террориста.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, сообщает Trend.

В министерстве сообщили, что из них 25 террористов нейтрализованы на севере Ирака и 147 - на севере Сирии.