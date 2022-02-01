Турция уверенно движется к намеченным целям - Эрдоган

Построение великой и сильной Турции будет осуществляться посредством снижения уровня инфляции, повышения благосостояния населения, а также достижения других намеченных страной целей. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Мы преодолеем текущие проблемы нашей страны таким же образом, как нам удалось разрешить ее вековые проблемы в течение последних 20 лет», - сказал турецкий лидер.

Глава государства коснулся мер, принимаемых правительством для стимулирования экономического роста в стране. По его словам, в 2022 году власти Турции увеличат объем субсидий, выделяемых на поддержку сельского хозяйства, на 3,2 миллиардов лир - до 29 миллиардов лир.

Кроме того, президент Эрдоган анонсировал открытие залогового лимита в 60 млрд лир для отечественных компаний, включающего 3 новых пакета поддержки, которые будут использоваться под поручительством Кредитно-гарантийного фонда Турции.

Глава государства сообщил также о значительном сокращении введенных ранее в стране ограничений на потребление электроэнергии промышленными объектами. По его словам, в ближайшее время данная мера будет полностью отменена.

Турецкий лидер рассказал и о планах руководства страны по развитию потенциала в области борьбы со стихийными бедствиями. В частности он сообщил, что в Турции будет увеличено до 8 число БПЛА турецкого производства, задействованных в тушении лесных пожаров, а количество используемых для этой цели отечественных самолетов и вертолетов - до 20 и 55 соответственно.