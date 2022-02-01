В прошлом году Турцию посетили около 500 тыс. граждан Азербайджана

По итогам 2021 года Турцию посетили 470 618 граждан Азербайджана, что на 98,74 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает во вторник TurkicWorld со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции, передает Trend.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в 2021 году , составила 1,90 процента.

В декабре 2021 года Турцию посетили 57 198 граждан Азербайджана, что в 24 раза превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в декабре в 2021 года , составила 3,02 процента.

По данным министерства, в декабре прошлого года Турцию в целом посетили 2,482 миллиона туристов, что в 15 раз превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В 2021 году Турцию посетили 30,038 миллиона туристов, что на 88,08 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.