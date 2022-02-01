Турция не хочет войны между РФ и Украиной, о которой все время говорят - Эрдоган

Турция, являясь страной - членом НАТО, не хочет войны между Россией и Украиной. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне. Трансляцию ведет телеканал ТРТ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня будет визит на Украину, где пройдет заседание стратегического совета высокого уровня. Потом к нам приедет господин [президент России Владимир] Путин, - утверждает турецкий президент. - Конечно, наша проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем".

Эрдоган также затронул тему отношений с США: "Вопрос по [поставкам российских] С-400 - это очень важный шаг [в отношениях] между Турцией и Россией, эти системы являются важными системами оборонами". "Мы договорились с Россией, и это не вызывает никаких проблем с точки зрения НАТО, потому что каждая из стран НАТО принимает свое решение по приобретению вооружения. С США есть продукты, которые мы, к сожалению, не получили, хотя за них заплатили. Самым важным аспектом являются [истребители пятого поколения] F-35. Они (США - прим. ТАСС) тормозят переговорный процесс [по этой теме]", - отметил он.

По словам президента Турции, министерство национальной обороны республики "продолжает работу с США по решению этой проблемы путем модернизации имеющихся F-16 или предоставлением нескольких новых F-16".