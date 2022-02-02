Визит Эрдогана в Украину откроет новые возможности для делового сотрудничества

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину может стать хорошей возможностью для увеличения объема двустороннего товарооборота и подписания соглашения о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства совершит визит в Украину в четверг, 3 февраля. По данным агентства «Анадолу», в рамках визита запланированы переговоры с целью расширения делового сотрудничества.

В ходе визита, приуроченного к 30-летию турецко-украинских отношений, в Киеве с участием президентов пройдет десятое заседание Стратегического совета высокого уровня Турция - Украина.

Благодаря созданному в 2011 году механизму Стратегического совета высокого уровня, отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства.

В 2021 году товарооборот между двумя странами составил 7,42 млрд долларов.

Турция экспортирует в Украину сталь, системы кондиционирования воздуха, мебель, бумагу и лесоматериалы, табак, свежие фрукты и овощи, продукцию сектора судостроения, автопрома, а также ОПК.

Рост товарооборота между двумя странами впечатляет

Глава Турецко-украинского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Рушен Четин отметил, что Турция сотрудничает с Украиной во всех секторах.

По данным турецкого Института статистики (TÜİK) экспорт Турции в Украину в 2020 году составил 2,1 млрд долларов, а в 2021 году достиг 2,9 млрд долларов при росте на 43 процента.

«Импорт из Украины в Турцию в 2021 году вырос на 87 процентов по сравнению с предыдущим годом – с 2,59 млрд до 4,52 млрд долларов. Объем торговли между двумя странами в 2020 году составил 4,68 млрд долларов, а в 2021 году этот показатель достиг 7,42 млрд долларов. Рост составил 67 процентов. Очень впечатляющие цифры», - сказал глава структуры.

Он выразил убежденность в том, что в случае подписания соглашения о ЗСТ, объем товарооборота между двумя странами в течение 2-3 лет достигнет 10 млрд долларов.

Бизнес-круги выражают надежду на урегулирование конфликта между Украиной и Россией, подчеркнул Четин.

По его словам, напряженность в регионе Черного моря не принесет пользы никому.

«Мы ожидаем, что народы двух стран и всего региона будут в безопасности. Эта безопасность и отсутствие проблем отразятся на деловой жизни. А это позволит увеличить торговлю и инвестиции между двумя странами», - считает руководитель Турецко-украинского делового совета.