Турция и впредь будет поддерживать Ливан - Эрдоган

Турция всегда готова оказывать поддержку Ливану в трудные для страны времена. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром ближневосточной страны Наджибом Микати в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Турция и впредь будет поддерживать Ливан и в горе, и в радости”, - сказал турецкий лидер.

По словам главы государства, турецкие компании готовы осуществить важные инфраструктурные проекты в Ливане, включая реконструкцию порта Бейрута.

Глава государства напомнил, что сразу после взрыва в порту Бейрута он отправил в ливанскую столицу замглавы МИД Турции, чтобы продемонстрировать солидарность с Анкары с ливанским народом.

Президент Эрдоган отметил также, что Турция стала первой страной, которая пришла на помощь ливанцам, пострадавшим в результате взрыва топливного резервуара в районе Аккар на севере страны в августе прошлого года.

Комментируя итоги переговоров с премьером Ливана президент Эрдоган сообщил, что стороны обсудили различные аспекты отношений между Анкарой и Бейрутом. “Мы сосредоточились на развитии возможностей сотрудничества. Вместе с моим дорогим другом мы обсудили, какой вклад мы можем внести в развитие Ливана, какие дополнительные шаги можем предпринять", - сказал Эрдоган.

По его словам, с целью привлечь больше туристов в Ливан, турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines предоставил 20-процентную скидку на все рейсы в Бейрут на период с 1 декабря по 28 февраля. Он добавил, что флагман гражданской авиации Турции планирует запустить аналогичную кампанию, которая продлится до мая текущего года.

Премьер-министр Ливана Микати в свою очередь также указал на неизменную поддержку, оказываемую Ливану со стороны Турции. “Турция всегда была рядом с Ливаном”, - сказал политик.

Микати подчеркнул, что Ливан возлагает большие надежды на сотрудничество и помощь Турции для преодоления кризиса, с которым столкнулась страна. “Сегодня мы остро нуждаемся в сотрудничестве и помощи со стороны Турции”, - сказал он.

“Ливан переживает едва ли не худший кризис в мире на всех экономических, финансовых и социальных уровнях. Нам нужна поддержка и помощь во всех сферах”, - сказал премьер.

Глава правительства отметил и вклад президента Реджепа Тайипа Эрдоган в укрепление международного сотрудничества. По его словам, президент Эрдоган “превратил Турцию в прочный мост между Западом и Востоком”.