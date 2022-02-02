Калын обсудил с советником Байдена азербайджано-армянские отношения

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора между Калыном и Салливаном обсуждались двусторонние отношения, в частности вопросы политики, экономики и обороны.

Сообщается, что обсуждались кризис на Украине, процесс нормализации отношений с Арменией и другие региональные вопросы. В ходе разговора были обсуждены детали и темы Совместного стратегического механизма, согласованного между Турцией и США.

Обсуждались усилия по украинского кризиса путем диалога и сотрудничества. Было отмечено, что как союзник НАТО, Турция будет и впредь оказывать всемерную поддержку для преодоления кризиса.

Подчеркнуто, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев 3 февраля будет способствовать решению проблемы дипломатическим путем. Было заявлено, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией и установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией важны для стабильности и благополучия региона.