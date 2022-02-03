Украина подпишет 12 соглашений с Турцией - премьер

Украина и Турция 3 февраля подпишут 12 межгосударственных соглашений, включая Соглашение о зоне свободной торговли, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, подписанные документы выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в сфере экономики, так и в области высоких технологий.

В ходе заседания правительство Украины одобрило проект Соглашения о ЗСТ с Турцией.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в ходе визита в Киев Реджепа Тайипа Эрдогана.