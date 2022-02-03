Анкара призвала Афины положить конец нарушениям в отношении мигрантов

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран призвал Афины как можно скорее положить конец незаконным действиям в отношении нелегальных мигрантов, в частности практике вытеснения, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На своей странице в Twitter замглавы турецкого МИД поделился новостью о 12 нелегальных мигрантах, вытесненных греческой стороной и погибших от обморожения в приграничном районе Ипсала в провинции Эдирне.

«Турция неоднократно предупреждала международное сообщество, что сотрудники береговой охраны Греции прибегают к опасной практике вытеснения беженцев [со своей территории и из своих территориальных вод]. Подобные действия приводят к трагическим последствиям, особенно во время холодов. Греция должна как можно скорее положить конец подобного рода незаконной деятельности», - написал Кыран.