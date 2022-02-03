Президент Турции передал полномочия вице-президенту

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на "Resmi Gazete".

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с визитом в Украину.

Напомним, что сегодня, 3 февраля Эрдоган отправится с визитом в Украину, где у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль завяил, что страны 3 февраля подпишут 12 межгосударственных соглашений, включая Соглашение о зоне свободной торговли.