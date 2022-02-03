Национальная ж/д компания Турции объявила тендер
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В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана
Работаем совместно с Азербайджаном над рядом мероприятий по случаю 30-летия партнерства с ООН - резидент-координатор
Узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования назвал стоимость контракта с Азербайджаном
Проявив особый героизм, молодое поколение Азербайджана положило конец 30-летней оккупации земель Родины - участник Молодежного форума
Наглядным доказательством успешности молодежной политики стало освобождение сынами Азербайджана земель Родины от оккупации - участник Молодежного форума (Видео)
Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь - Герой Отечественной войны Азербайджана (Видео)
В результате успешной политики Президента Ильхама Алиева азербайджанская молодежь выросла в духе высокого патриотизма - участник форума (ВИДЕО)
Нас настигли полицаи, готовился расстрел – Интервью с очевидцем Холокоста, проживающим в Баку (ФОТО)
Несмотря на то, что молодежь была очень взволнована, она давно ждала дня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым - министр