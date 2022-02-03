Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл 3 февраля с официальным визитом в Украину.

Как сообщает в четверг Trend, 4 февраля в рамках визита планируется подписание Соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной.

Кроме того, в Киеве с участием глав двух государств пройдет X заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)