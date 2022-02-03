Турция и Украина подписали соглашение о совместном производстве БПЛА

БАКУ /Trend/ - Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, подписанный сегодня документ по БПЛА "Bayraktar" еще больше укрепит оборонную систему Украины.

(Перевод: Нубар Кулузаде)