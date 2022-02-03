Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией - Реджеп Тайип Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым.
Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией.
"Я еще раз подчеркнул на сегодняшней встрече, что Турция может предложить площадку для встреч на уровне лидеров или на уровне других делегаций. Уверен, что кризис будет урегулирован дипломатическим и мирным путем в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины", - сказал он.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Вчерашний форум стал наглядным доказательством внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о молодежи – впечатления участников форума
Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией - Реджеп Тайип Эрдоган
Министр культуры Анар Керимов поздравил с юбилеем Зарифу Салахову, посетив Музей миниатюрной книги (ФОТО)
Азербайджан удовлетворен вкладом в обеспечение итальянских потребителей газом по приемлемой цене - министр (ФОТО)
Прибывшие в Азербайджан сотрудники венгерских компаний готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Венгрия уделяет особое внимание вопросу разминирования освобожденных земель Азербайджана - Джейхун Байрамов
Болгария ожидает ответа от SOCAR по поводу инвестиций в свою газовую инфраструктуру – министр (Эксклюзив)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал объем выданных по гослинии ипотечных кредитов
Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Эксклюзив)
Министр энергетики Болгарии о мерах по ускорению строительства газового интерконнектора с Грецией (Эксклюзив)
Названо число воинских частей Госпогранслужбы Азербайджана, построенных в 2021 г. на освобожденных территориях (ФОТО)
Завтра в Баку состоится 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора"
Ресурсы Черного моря могут быть использованы для снабжения "Южного газового коридора" – румынский министр (Эксклюзив)
Принимаются меры по увеличению экспорта азербайджанской продукции в Венгрию – Агентство пищевой безопасности
SOCAR может проанализировать возможности для расширения сферы деятельности в Румынии – министр (Эксклюзив)
Азербайджан и Россия обсудили вопросы своевременного решения проблем при международных грузоперевозках
Румыния и Азербайджан могут разработать взаимовыгодные энергетические проекты для поддержки экономического развития – министр (Эксклюзив)
Расширение "Южного газового коридора" - чрезвычайно ценный процесс для энергобезопасности Европы – румынский министр (Эксклюзив)
Румыния предложит свою транспортную инфраструктуру для расширения "Южного газового коридора" (Эксклюзив)