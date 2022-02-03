Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией.

"Я еще раз подчеркнул на сегодняшней встрече, что Турция может предложить площадку для встреч на уровне лидеров или на уровне других делегаций. Уверен, что кризис будет урегулирован дипломатическим и мирным путем в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)