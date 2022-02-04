Эрдоган: Турция готова использовать израильский газ в стране и доставлять его в Европу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова использовать добываемый Израилем в Восточном Средиземноморье газ внутри страны и доставлять его в Европу. Об этом он сказал в пятницу в ходе беседы с турецкими журналистами на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее мы уже начали говорить на эту тему [с Израилем]. Мы используем израильский газ внутри страны, но кроме этого включимся в совместную работу по переправке его в Европу", - цитирует Эрдогана телеканал NTV. Турецкий лидер указал, что тему доставки израильского газа он намерен "обсудить с президентом Израиля Ицхаком Герцогом", который, предварительно, может посетить Анкару в марте.

"Надеюсь, в ходе визита господина Герцога эти темы будут в нашей повестке. Кроме того, мы поговорим об этом с премьер-министром [Израиля Нафтали Беннетом]", - сказал он.