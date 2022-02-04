Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского - Эрдоган

Турция готова организовать встречу на высшем уровне с участием президентов РФ и Украины. Одобрение украинского лидера уже получено, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов, сопровождавших его в ходе поездки в Киев.

Эрдоган сообщил, что довел до сведения Владимира Зеленского готовность Турции к вкладу в снижение напряженности между Украиной и РФ. «Зеленский сказал мне: Как только, вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда куда вы скажите», - рассказал турецкий лидер.

По словам президента Турции, в случае, если после встречи с Владимиром Путиным, российская сторона одобрит идею турецкого посредничества, Анкара будет готова внести посильный вклад в процесс диалога между Москвой и Киевом.

«Я придаю особую значимость встрече с президентом России. Предстоит согласовать дату визита российского лидера после Олимпиады в Пекине. Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона. Анкара готова также предоставить площадку для технических обсуждений шагов по снижению эскалации в регионе», - отметил президент.