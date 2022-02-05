Соглашения с Турцией - свидетельство уверенного развития Украины - Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашения, подписанные накануне с Турцией, «очередным свидетельством самостоятельности и развития Украины, в которую верят партнеры», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава украинской дипломатии напомнил о 8 документах, подписанных в рамках визита президента Турции в Киев.

«Квинтэссенцией дипломатии этой недели стал исторический визит лидера Турции, во время которого мы подписали восемь чрезвычайно важных для Украины документов. Такие документы не подписываются на пороге войны или дестабилизации. Составление этих соглашений – это ещё одно свидетельство, что, вопреки всем страшилкам и угрозам, Украина твёрдо стоит на ногах и уверенно развивается, а партнёры верят в Украину», - сказал Кулеба.

«Стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд Россия проиграла», – сказал Кулеба.

В рамках состоявшегося накануне визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев состоялись переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран были подписаны 8 документов, в том числе Соглашение о свободной торговле.