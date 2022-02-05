Скорость интернета в Турции за год увеличилась на 65%

За последний год скорость интернета в Турции увеличилась на 65 процентов – до 44,77 Мбит/с. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Министр отметил, что в Турции скорость мобильной широкополосной связи выше среднемирового уровня.

«Согласно международным данным, подготовленным компанией Ookla-Speedtest, средний показатель скорости мобильной широкополосной связи в мире составляет 29,55, тогда как в Турции - 31,43 Мбит/с»,- сказал глава Минтранса Турции.

Увеличение инвестиций в оптоволокно и спрос пользователей на высокоскоростной Интернет в последние годы сыграли важную роль в развитии мобильной широкополосной связи в Турции, отметил Караисмаилоглу.

«Согласно данным Управления по информационным и коммуникационным технологиям, число абонентских подписок на пакеты скоростью 10 Мбит/с и ниже, с годами сократилось. Больше распространено использование интернет-связи скоростью 50 Мбит/с и выше», - продолжил министр.

Глава Минтранса отметил, что только за последний год число абонентов, пользующихся интернетом скоростью 50 Мбит/с и выше, увеличилось на 85 процентов. «Число абонентов, пользующихся интернетом со скоростью 10 Мбит/с, сократилось почти наполовину. 92 процента абонентов получают услуги по оптоволоконной инфраструктуре»,- добавил Караисмаилоглу.