Сухопутным силам Турции переданы БПЛА Bayraktar ТВ2
Командованию сухопутных сил ВС Турции передана партия ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar ТВ2 с отечественной оптико-электронной системой CATS.
Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир написал в субботу в Twitter.
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