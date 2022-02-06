В Турции перевернулся автобус, есть раненые
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сивас не менее 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса.
Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на местные СМИ, авария произошла на шоссе, соединяющем города Сивас и Малатья.
По предварительным данным, в автобусе находились 39 человек, 11 из них получили травмы и были оперативно госпитализированы.
О возможных причинах аварии не сообщается.
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