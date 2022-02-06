Президент Турции рассказал о состоянии здоровья

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в Twitter публикацией, где рассказал о самочувствии после того, как у него был выявлен коронавирус.

Как сообщает Trend, в публикации глава турецкого государства отметил, что сегодня утром прошел врачебное обследование.

"Слава богу, ничего негативного нет. И сегодня мы с Эмине ханум переносим болезнь в легкой форме и продолжаем работать из дома", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".