Президент Турции рассказал о состоянии здоровья
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в Twitter публикацией, где рассказал о самочувствии после того, как у него был выявлен коронавирус.
Как сообщает Trend, в публикации глава турецкого государства отметил, что сегодня утром прошел врачебное обследование.
"Слава богу, ничего негативного нет. И сегодня мы с Эмине ханум переносим болезнь в легкой форме и продолжаем работать из дома", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".
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