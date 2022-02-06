Министр национальной обороны Турции заразился коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заразился коронавирусом.
Как передает Trend, информацию об этом распространило оборонное ведомство Турции.
"Мой тест на COVID-19 оказался позитивным. Чувствую себя хорошо, продолжаю работать, приняв соответствующие меры", - отметил Хулуси Акар.
Напомним, что ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".
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