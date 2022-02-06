В горнолыжном центре в Турции рухнул навес, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В результате обрушения навеса отеля в горнолыжном центре "Саклыкент" в Турции пострадали восемь человек, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, навес обрушился под тяжестью скопившегося на нем снега.

Пострадавшие были госпитализированы вертолетом скорой помощи, который прибыл на место происшествия.

Сообщается, что полученные ими травмы не опасны для жизни.