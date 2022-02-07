Свыше 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 201 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 421 352 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 87 934 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 76 552 человека.
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