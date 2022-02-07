Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.
Как передает Trend, об этом сообщила на своей странице в Twitter его супруга Эмине Эрдоган.
"После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо", - говорится в сообщении.
Напомним, что в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".
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