Эрдоган и Столтенберг обсудили кризис в отношениях Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным процессам с акцентом на кризис в отношениях между РФ и Украиной.

Президент Эрдоган сообщил, что Турция прилагает активные усилия для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

Эрдоган отметил, что Анкара готова организовать встречу президентов РФ и Украины, либо создать площадку для технических переговоров сторон.

Генсек НАТО в свою очередь выразил признательность президенту Турции за активную поддержку и вклад в политическое урегулирование российско-украинского кризиса.

Столтенберг далее выразил надежду на скорейшее выздоровление президента Турции и его супруги в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.