Свыше 96,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 236 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 432 131 тест, положительными на наличие вируса оказались результаты 96 514 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 83 274 человека.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов бассейна реки Кура
Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО)
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову (ФОТО)
В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры - Указ
Создан Организационный комитет в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в следующем году в Баку - Распоряжение
В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода с артиллерийскими подразделениями (ВИДЕО)
Названо число заявок, поступивших по проекту развития предпринимательства в сельской местности в Азербайджане
Пополнить баланс новых счетчиков электроэнергии в Азербайджане можно будет с помощью мобильного телефона
Условия предоставления студенческих кредитов в Азербайджане проще, чем в других странах - глава фонда
ОПЕК останется такой же гибкой, чтобы обеспечить сбалансированный рынок в 2022 г. – Баркиндо (Эксклюзив)
Нефтегазовая промышленность может помочь обеспечить низкоуглеродное будущее – генсек ОПЕК (Эксклюзив)
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендован еще один документ между Азербайджаном и Турцией