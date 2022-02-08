Свыше 96,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 236 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 432 131 тест, положительными на наличие вируса оказались результаты 96 514 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 83 274 человека.