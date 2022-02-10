Беспилотная авиация - инструмент влияния Турции - Французские СМИ

Турция все больше проявляет себя в качестве военной державы, производящей оружие. Такая оценка приводится в аналитической статье, опубликованной во французской газете La Croix, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В частности, специальный раздел статьи о вооруженных беспилотных летательных аппаратах посвящен теме ударных БПЛА турецкого производства.

В статье, опубликованной накануне под заголовком «Каково влияние БПЛА на исход войны?», акцентируется внимание на широком применении беспилотников в ходе конфликтов в Украине, Сирии, Ливии, Карабахе и Эфиопии.

Турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 и израильский разведывательно-ударный беспилотник Harop помогли Азербайджану в кратчайшие сроки одержать победу в Карабахе с гораздо меньшими человеческими жертвами. Турция успешно применила свои беспилотники в Сирии в марте 2020 года. Также благодаря турецким БПЛА правительственные силы в Ливии получили превосходство над незаконным вооруженным формированием, возглавляемым Халифой Хафтаром, пишет издание.

В статье отмечается, что недорогие и качественные БПЛА турецкой оборонной компании Baykar Makine особенно привлекательны для стран Африканского континента. Украина также закупила у Турции 20 ударных БПЛА.

Издание пишет, что ведущие производители БПЛА, в том числе Турция, США, Китай, Израиль и Россия, работают над сочетанием искусственного интеллекта и робототехники.

Раздел серии аналитических статей, посвященный турецким беспилотникам, получил название «БПЛА - инструмент влияния для Турции». Успешные операции в Сирии, Ливии и Карабахе увеличили продажи турецких БПЛА, отмечается в статье.