Турция и Великобритания проведут переговоры в Анкаре - МИД

БАКУ /Trend/ - Первая встреча в рамках стратегического диалога между Турцией и Великобританией состоится в Анкаре 10 февраля.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

"Первая встреча в рамках Стратегического диалога между Турцией и Великобританией состоится в Анкаре 10 февраля 2022 года под председательством заместителя министра иностранных дел Турции, директора по делам ЕС Фарука Каймакчи и заместителя министра иностранных дел Великобритании Филипа Бартона. В ходе встреч будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений с Великобританией, а также состоится обмен мнениями по отношениям Турции и ЕС и региональным вопросам", - отметили в МИД