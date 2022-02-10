Обнародована перевалка портами Турции грузов из Албании в 2021 г.
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Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью)
Ожидается участие Азербайджана в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя
В Международном центре мугама пройдет благотворительный концерт с участием Афаг Аббасовой и Саиды Тагизаде
В Отдельной общевойсковой армии прошла внезапная проверка одного из танковых подразделений (ФОТО/ВИДЕО)
Молдова заинтересована в организации взаимных визитов и мероприятий с участием предпринимателей Азербайджана - глава МИД (ФОТО)
У азербайджанских гимнасток очень интересная программа - главный тренер норвежского Клуба художественной гимнастики
Министр иностранных дел Туркменистана обсудил вопросы двусторонней повестки дня с ираильским коллегой
«Бустерная» доза вакцины от COVID-19 укрепляет иммунитет человека через 2 недели – минздрав Азербайджана
Планируется проведение в Азербайджане неформального саммита Организации тюркских государств - генсек
В минздраве объяснили, почему в Азербайджане не ужесточают карантин, несмотря на суточный рост инфицирования COVID-19
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» началась регистрация на конкурс «Социально ориентированные технологии»