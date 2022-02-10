Президент Турции вылечился от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылечился от COVID-19.
Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на агентство Anadolu, сданный главой государства тест на COVID-19 оказался отрицательным.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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