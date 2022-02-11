В ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 13 человек

БАКУ /Trend/ - Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в турецком Сивасе.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП один человек скончался, еще 13 человек пострадали.

Отмечается, что погибшим является водитель автобуса.

На место происшествия привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.