За сутки в Турции выявили свыше 98,6 тыс новых случаев COVID-19

В Турции за истекшие сутки выявлено 98 602 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 87 932 пациентов. Зафиксировано 264 летальных исходов. В течение последних 24 часов было сделано 450 044 теста на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 143,65 млн. доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,54 млн. человек получили первые дозы, а свыше 52,58 млн. граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 25,97 млн жителей страны.