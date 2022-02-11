Президент Турции принял делегацию Совета старейшин Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Совета старейшин Организации тюркских государств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на официальной странице организации в Twitter.

Согласно информации, на встрече в Стамбуле были обсуждены вопросы проведения 12-го заседания Совета и другие вопросы повестки дня.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)