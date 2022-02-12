Ставка НДС на ряд продовольственных товаров в Турции снижена до 1% - Эрдоган

Ставка НДС на ряд продовольственных товаров первой необходимости в Турции снижена с 8 до 1 процента. О решении объявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обращаясь в режиме видеоконференции к участникам заседания на тему нового пакета мер по поддержке экономики Турции, президент подчеркнул значимость борьбы с высокой инфляцией, сообщив о подписании нового решения.

«На фоне роста цен на продовольственные товары на мировых рынках, во многих странах растет инфляция. Турция также чувствует на себе влияние этой тенденции. Ранее мы предприняли успешные шаги по стабилизации курса национальной валюты. Сегодня же я объявляю о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 8 до одного процента на ряд наименований продовольственных товаров первой необходимости», - сказал турецкий лидер.

Президент выразил уверенность в том, что данный шаг правительства позволит снизить уровень инфляции в стране.

Эрдоган призвал предпринимателей снизить цены на продовольственную продукцию как минимум на 7 процентов.

«Правительство Турции продолжает проводить четкий курс на рост экономики с упором на инвестиции, повышение занятости, производства и экспорта, обеспечение профицита внешней торговли», - заверил турецкий лидер.

Тем временем, министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати сообщил, что с 1 марта 2022 года будет задействовано мобильное приложение, которое позволит потребителям отслеживать наиболее выгодные цены в стране.