Гражданам Турции рекомендовано не посещать восточные районы Украины - МИД

Гражданам Турции рекомендовано не посещать «без особой надобности» восточные районы Украины.

Соответствующее уведомление распространил в субботу МИД Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в сфере безопасности в Украине. «В данной связи рекомендуем гражданам без особой надобности не посещать приграничные районы на востоке Украины. Гражданам Турции необходимо принять все необходимые шаги по обеспечению личной безопасности, и при необходимости связаться с посольством Турции в Киеве», - говорится в сообщении.