ВВС Турции уничтожили трех террористов в двух районах Ирака

ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК на севере Ирака. Об этом сообщает в субботу в Twitter Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«В рамках продолжающихся антитеррористических операций ВС Турции, в районе Хафтанин воздушным ударом уничтожены два боевика террористической организации РПК, еще один нейтрализован в районе Синджар. Операции ВС Турции будут продолжены», - говорится в сообщении.