Главы МИД Турции и Украины обсудили последние события в Украине

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой относительно последних событий в регионе.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе встречи обсуждались последние события в Украине", - сообщили в министерстве.