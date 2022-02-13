Эрдоган совершит официальный визит в ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14-15 февраля совершит официальный визит в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна.

Об этом в воскресенье, 13 февраля сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ходе переговоров будет дана всесторонняя оценка аспектам развития двусторонних отношений Турции и ОАЭ, а также обсуждены возможности развития сотрудничества.

В рамках усилий по установлению и поддержания мира и стабильности состоится обмен мнениями о региональных и международных событиях.

На повестке дня также подписание соглашений, которые внесут значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

Президент Эрдоган 15 февраля посетит выставочную площадку Турции на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.