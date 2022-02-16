Свыше 94 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 309 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 461 955 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 94 730 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 102 673 человека.