Турция нацелена на снижение уровня инфляции

Власти Турции планируют предпринять действенные шаги, направленные на снижение уровня инфляции.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

«Сейчас наша главная проблема - высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем», - заявил турецкий лидер.

По словам главы государства, соответствующие ведомства Турции будут следить за тем, отразится ли снижение НДС на ценах, и введут необходимые санкции против компаний, противодействующих данной мере.