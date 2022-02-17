Правительство продолжает шаги по развитию турецкой экономики - Эрдоган

Турция полна решимости сбросить с себя оковы на пути развития, не допустить высокую инфляцию и завышенные процентные ставки, бороться с манипуляцией на финансовых рынках. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре на церемонии распределения должностей в госструктурах среди лиц с ограниченными возможностями, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в то время, как многие страны мира продолжают пребывать в кризисе, связанном с пандемией, Турция получает весомые дивиденды от инвестиций, которые были ранее вложены в национальную экономику и здравоохранение.

«Правительство шаг за шагом реализует программу, направленную на укрепление позиций страны. Мы не допустим, чтобы уровень роста цен превратился в преграду на пути страны. Инфляция в Турции опустится до однозначного уровня», - сказал президент.

Глава государства заверил, что социальные и экономические проблемы, с которыми столкнулись сегодня граждане Турции, будут решены.

Он подчеркнул, что власти Турции полны решимости включить страну в число десяти ведущих экономик мира.

Президент далее отметил значимость государственной политики по поддержке граждан с ограниченными возможностями.

По его словам, только за последний год работой в гоструктурах Турции были обеспечены 12 тыс. лиц с ограниченными физическими возможностями, а общее число лиц данной категории среди чиновников достигло 66 тыс.